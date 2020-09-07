Стало відомо, наскільки українці бідніші німців: порівняли зарплати і пенсії

Зарплати українців в 10 разів менше німецьких (фото: flickr.com)

Німці в 10 разів багатші за українців, якщо порівнювати зарплати

Зарплати в Німеччині та Україні суттєво відрізняються. Як відомо, Німеччина є найбільш соціально захищеною країною і платить своїм громадянам гідні зарплати і пенсії. Мінімальна зарплата німця 1584 євро (52 тисячі гривень). В Україні мінімальна зарплата 5 тисяч гривень. Відповідно рівень заробітків у нашій країні в десять разів менше, ніж у Німеччині.

Середня зарплата німців близько 4 тисяч євро, що незрівнянно з середньою зарплатою в Україні. У нашій країні ця цифра становить 11579 гривень.

Відзначимо, що в Німеччині немає мінімальної та максимальної пенсії. Там враховується вік і кількість відпрацьованих років. Як пише Deutsche Welle, бідними пенсіонерами в Німеччині вважаються ті, хто отримує 1 135 євро в місяць, що еквівалентно 37 500 гривням.

В Україні мінімальна пенсія становить 1 712 гривень, а середня – 3 354 гривні.

Варто відзначити, що в Німеччині на пенсію виходять пізніше, ніж в Україні, а саме в 65 років і 9 місяців. До 2029 року цей вік збільшать до 67 років. В Україні чоловіки і жінки будуть виходити на пенсії однаково – в 60 років.

До речі, прожитковий мінімум в Німеччині – 9 408 євро на одну людину в рік. Це майже 26 тисяч гривень щомісяця. Прожитковий мінімум в Україні – 2 118 гривень.

Зазначимо, що тривалість життя в Україні 72, 5 року, у Німеччині ж люди живуть значно довше - до 81,4 років.

Як ми раніше писали, стало відомо, наскільки українці бідніші за поляків: цифри вражають.