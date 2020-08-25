Стало известно, насколько украинцы беднее поляков: цифры впечатляют

Стала известна разница в зарплатах украинцев и поляков (коллаж: РБК-Украина)

Поляки в разы богаче украинцев, если сравнить их и наши зарплаты и пенсии

Разница между уровнем доходов украинцев и поляков в цифрах оказалась впечатляющей. Даже самые бедные граждане Польши, получающие минимальную зарплату, зарабатывают гораздо больше среднестатистических украинцев.

В 2020 году минимальная зарплата поляка составляет 2600 злотых. Это больше 19200 гривен. В Украине же "минималка" сейчас составляет 4723 грн, а с 1 сентября вырастет до круглой цифры в 5000 грн. Об этом пишет "24 канал".

Что касается средней зарплаты в Польше, то это 5300 злотых (более 39 тысяч гривен). А по последним данным, средняя зарплата украинцев составила 11579 грн.

Минимальная пенсия в Польше составляет 1200 злотых, что больше 8800 грн. А вот в Украине - всего 1712 грн. Но поляки-мужчины выходят на пенсию в 65 лет (женщины в 60). А вот украинцы с 2021 года будут идти на отдых в 60 независимо от пола (в этом году женщины еще могут выйти на пенсию в 59,5 лет).

Что касается ВВП на душу населения, то в Польше по 2019 год на душу населения этот показатель составил 15 595 долларов (в Украине - 3 660 долларов).

А по покупательской способности разница в ВВП - 9 775 долларов в Украине против 33 685 долларов в Польше.

Ранее мы писали о том, как менялись зарплата и достаток украинцев за 29 лет независимости.