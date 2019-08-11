Стало известно, когда начался конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Ссора принца Гарри и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон произошла после того, как Гарри начал выяснять отношения с родственниками через несколько дней после его свадьбы с Меган. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри сделал жесткое замечание своему старшему брату Уильяму, после того, как их дети легли спать. Он заявил, что Уильям и Кейт не помогли должным образом его супруге Меган Маркл перед свадьбой, которая состоялась 19 мая 2018 года.

На этот выпад Уильяма и Кейт отреагировали с большим удивлением. При этом Меган Маркл также присутствовала во время речи ее мужа, но она хранила гробовое молчание.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В свою очередь гергог и герцогиня Кембриджские заявили, что они счастливы оказать Меган любую поддержку. Кейт Миддлтон даже пришла в гости на следующий день с букетом цветов. А потом предложила Меган Маркл сходить вместе на теннисный турнир в Уимблдоне. Герцогиня Сассекская приняла это предложение.

При этом тогда все заметили какую-то напряженность между женщинами. Вскоре Меган и Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-коттедж. Также стало известно о разделе офисов принца Гарри и Уильяма.

Стоит отметить, что по данным издания Express, в ссоре между Уильямом и Гарри также виновата королева Елизавета II, поскольку она начала передавать часть своих обязанностей сыну Чарльзу и внуку Уильяму, а Гарри остался не у дел.

Напомним, что Принц Гарри начал срывать злость на сотрудниках. На герцога Сассекского жалуются его секретари и помощники.

Ранее сообщалось о том, что британцы указали Меган Маркл на ее главную ошибку.