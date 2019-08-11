Что он себе позволяет? Принц Гарри начал срывать злость на сотрудниках

Принц Гарри срывается на сотрудниках (фото: Getty Images)

На герцога Сассекского жалуются его секретари и помощники

Принц Гарри начал срываться на своих сотрудников. Фанаты считают, что подобное поведение связано с влиянием Меган Маркл. Об этом сообщает издание Express.

Еще год назад характер принца Гарри был легким и веселым. Он редко ссорился с друзьями и никогда не позволял себе грубо обращаться со слугами и помощниками. Однако после свадьбы с Меган Маркл принц заметно изменился.

Знакомые говорят, что герцог стал таким же конфликтным, как и его супруга. К слову, в последнее время Меган Маркл отгородилась от критики и перестала на нее реагировать, а принц Гарри, напротив, стал более резок.

Принц Гарри срывается на сотрудниках (фото: Getty Images)

Если ранее принц пытался смотреть с улыбкой на все выпады, то теперь он постоянно просматривает все СМИ и заводится от каждого пустяка. Он видит намеки на критику даже там, где ее нет. А натолкнувшись на очередной негатив, каждый раз начинает искать виноватых и срывается на сотрудниках.

Напомним, что Меган Маркл заставляет принца Гарри ревновать. Принц Гарри не хотел терпеть экранных поцелуев своей супруги, потому герцогиня Сассекская была вынуждена закончить карьеру актрисы.

Мы писали, что принц Гарри заметно облысел после рождения сына.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.