Стало известно, как люди из окружения Коломойского пытаются вернуть влияние в Днепропетровской области

В частности, пишет издание, 10 марта, исполняющим обязанности директора Национального института рака стал Андрей Шипко - бывший "регионал", член команды опального олигарха, которого Игорь Коломойский называл своим другом.

Как известно, ранее сообщалось, что жена Шипко под видом реконструкции построила клубную пятиэтажку, а сам Шипко фигурировал в скандале с детсадом на Днепропетровщине. Здание сада было продано фирмам, аффилированным с братьями Шипко.

Кроме того, проскочить во власть пытается Марина Петросянц, которая в 7 и 8 созывах Верховной Рады являлась помощницей-консультантом Шипко (сначала в Партии регионов, потом - в партии "Видродження").

Как стало известно Lenta.UA, Петросянц сейчас пытается получить должность главы Госпотребслужбы в Днепропетровской области. И тут ей помогают связи не только с Шипко, но и Святославом Олейником - еще одним компаньоном Коломойского.

Под его началом госпожа Петросянц успешно работала в прошлом созыве Днепропетровского облсовета на должности заместителя главы облсовета по исполнительному аппарату - начальника управления по вопросам территориального и местного развития.

Что же касается связей Петросянц с Шипко, то интересно, что претендент на кресло главы днепропетровской Госпотребслужбы много лет числилась членом общественной организации "Православная Академия медицинских и психологических наук во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона". Основал "Православную академию" Шипко вместе с Сергеем Орловым, ныне - депутатом Днепропетровского облсовета от Блока Вилкула "Украинская перспектива". Ранее - член "Партии регионов" и "Возрождение".

Помимо этого, Петросянц в 2014 году баллотировалась от партии "Солидарность женщин Украины", а уже в 2015-м ее избрали депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Видродження". В следующем 2016-м она снова шла в парламент от партии "Солидарность женщин Украины" в одном из округов в Полтавской области.

Движение "Честно" тогда писало о том, что таким образом Петросянц, похоже, попросту выполняла роль технического кандидата для усиления на округе нужного кандидата от "Видродження".