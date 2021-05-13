Стало відомо, як люди з оточення Коломойського намагаються повернути вплив у Дніпропетровській області

Попри введення санкцій проти Ігоря Коломойського з боку США, люди з оточення олігарха всіляко намагаються проникнути у владні кабінети Дніпропетровської області.
Про це йдеться в матеріалі Lenta.UA.
Зокрема, пише видання, 10 березня, виконуючим обов'язки директора Національного інституту раку став Андрій Шипко-колишній "регіонал", член команди опального олігарха, якого Ігор Коломойський називав своїм другом.
Як відомо, раніше повідомлялось, що як дружина Шипко під виглядом реконструкції побудувала клубну п'ятиповерхівку, а сам Шипко фігурував у скандалі з дитсадком на Дніпропетровщині. Будівля саду було продано фірмам, афілійованим з братами Шипка.
Крім того, проскочити у владу намагається Марина Петросянц, яка в 7 і 8 скликаннях Верховної Ради була помічницею-консультантом Шипко (спочатку в Партії регіонів, потім - в партії "Відродження").
Як стало відомо Lenta.UA, Петросянц зараз намагається отримати посаду голови Держспоживслужби в Дніпропетровській області. І тут їй допомагають зв'язки не тільки з Шипко, а й Святославом Олійником - ще одним компаньйоном Коломойського.
Під його початком пані Петросянц успішно працювала в минулому скликанні Дніпропетровської облради на посаді заступника голови облради з виконавчого апарату - начальника управління з питань територіального та місцевого розвитку.
Що ж стосується зв'язків Петросянц з Шипко, то цікаво, що претендент на крісло голови Дніпропетровської Держспоживслужби багато років значилася членом громадської організації "Православна Академія медичних і психологічних наук в ім'я святого великомученика і Цілителя Пантелеймона". Заснував "Православну академію" Шипко разом з Сергієм Орловим, нині - депутатом Дніпропетровської облради від Блоку Вілкула"Українська перспектива". Раніше - член "Партії регіонів "і"Відродження".
Крім цього, Петросянц у 2014 році балотувалася від партії "Солідарність жінок України", а вже у 2015-му її обрали депутатом Дніпропетровської облради від Партії "Відродження". Наступного 2016-го вона знову йшла до парламенту від партії "Солідарність жінок України" в одному з округів у Полтавській області.
Рух "Чесно" тоді писав про те, що таким чином Петросянц, схоже, просто виконувала роль технічного кандидата для посилення на окрузі потрібного кандидата від "Відродження".
Нагадавши, США ввели санкції проти Коломойського 5 березня, звинувативши його в корупційних злочинах під час його роботи на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Також повідомлялося, що йому і членам його сім'ї заборонили в'їзд в США.
На американські санкції проти Коломойського відреагував Офіс президента України, подякувавши за допомогу в боротьбі з олігархами.