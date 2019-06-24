Стало известно, кого Сталин хотел сделать своим преемником

Иосиф Сталин (коллаж РБК-Украина)

РосСМИ рассказали, кто должен был возглавить СССР после смерти Сталина

Иосиф Сталин планировал сделать своим преемником видного советского партийного деятеля Пантелеймона Пономаренко. Об этом пишут российские СМИ.

По информации ресурса "Русская Семерка", именно бывший первый секретарь ЦК КП Беларуси должен был возглавить СССР после смерти диктатора.

Также сообщается, что в 1951 году - за два года до кончины - Сталин начал передавать часть полномочий приближенным. В частности, факсимиле своей подписи для проставления на официальных документах он снабдил своих приближенных соратников Лаврентия Берию, Георгия Маленкова и Николая Булганина. По мнению историков, это было связано с тем, что Сталину было все тяжелее совмещать пост председателя Совета Министров с должностью первого секретаря партии. При этом пост Предсовмина Коба оставлять не собирался.

Специалисты считают, что открыто на съезде партии провести разделение власти не удалось "из-за созданной самим же Сталиным атмосферы страха и лизоблюдства в верхах". Поэтому под утро 1 марта 1953 года Сталин сообщил Берии, Маленкову, Булганину и Пономаренко, кого из них он хочет видеть вместо себя на посту главы СССР. Скорее всего, кому-то из них это не понравилось, и "эти деятели решили ускорить смерть вождя".

Пантелеймон Пономаренко (фото: wikipedia.org)

Интересно, что до того, как назвать преемником Пономаренко, Сталин хотел сделать вождем Николая Вознесенского. Но после того, как Коба в 1950 году произнес имя Вознесенкого, того сразу же казнили. А руку к этому приложили Маленков, Берия и Хрущев.

Добавим, что после смерти диктатора, его место занял Георгий Маленков, который пробыл председателем Совета Министров СССР до 8 февраля 1955 года.

Георгий Маленков (фото: wikipedia.org)

Напомним, ранее РПЦ высказалась о заслугах Сталина и его причастности к победе над фашизмом.