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Стало відомо, кого Сталін хотів зробити своїм наступником

STYLERЖиття    24.06.2019 - 11:13
Стало відомо, кого Сталін хотів зробити своїм наступником
Йосип Сталін (колаж РБК-Україна)

РосЗМІ розповіли, хто повинен був очолити СРСР після смерті Сталіна

Йосип Сталін планував зробити своїм наступником відомого радянського партійного діяча Пантелеймона Пономаренка. Про це пишуть російські ЗМІ.

За інформацією ресурсу "Руская Сємьорка", саме колишній перший секретар ЦК КП Білорусі повинен був очолити СРСР після смерті диктатора.

Також повідомляється, що в 1951 році - за два роки до кончини - Сталін почав передавати частину повноважень наближеним. Зокрема, факсиміле для проставлення свого підпису на документах він забезпечив своїх наближених соратників Лаврентія Берію, Георгія Маленкова і Миколи Булганіна. На думку істориків, це було пов'язано з тим, що Сталіну було все важче поєднувати посаду голови Ради Міністрів з посадою першого секретаря партії. При цьому пост Радміну Коба залишати не збирався.

Фахівці вважають, що відкрито на з'їзді партії провести поділ влади не вдалося "через створену самим Сталіним атмосферу страху і лизоблюдства у верхах". Тому під ранок 1 березня 1953 року Сталін повідомив Берії, Маленкову, Булганіну і Пономаренко, кого з них він хоче бачити замість себе на посаді глави СРСР. Швидше за все, комусь з них це не сподобалося, і "ці діячі вирішили прискорити смерть вождя".

Стало відомо, кого Сталін хотів зробити своїм наступником

Пантелеймон Пономаренко (фото: wikipedia.org)

Цікаво, що до того, як назвати наступником Пономаренка, Сталін хотів зробити вождем Миколу Вознесенського. Але після того, як Коба в 1950 році вимовив ім'я Вознесенського, того одразу ж стратили. А руку до цього доклали Маленков, Берія і Хрущов.

Додамо, що після смерті диктатора, його місце зайняв Георгій Маленков, який пробув головою Ради Міністрів СРСР до 8 лютого 1955 року.

Стало відомо, кого Сталін хотів зробити своїм наступником

Георгій Маленков (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше РПЦ висловилася про заслуги Сталіна та його причетність до перемоги над фашизмом.

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