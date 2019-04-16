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Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 17:21
Правнук Сталина назвал россиян дегенератами
Правнук сталина Яков Джугашвили назвал россиян дегенератами (коллаж РБК-Украина)

Внука Сталина взбесило то, что почти половина россиян считают репрессии в лагерях ГУЛАГа оправданными

Правнук Иосифа Сталина художник Яков Джугашвили назвал россиян, которые считают его предка героем, дегенератами. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя данные опроса, согласно которому почти 50 % жителей РФ считают оправданными массовые политические репрессии в СССР в период правления Кобы.

Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

Яков Джугашвили (фото: mixnews.lv)

Потомок тирана считает, что данные опроса показывают невежество и жестокость россиян, ведь они, по сути, считают преступления нормой.

"46 % считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими", - сказал Джугашвили.

Отметим, что слова грузинского активиста и художника поддержали многие пользователи сети.

Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

Скриншот

  • А нынешняя власть только усугубляет положение. Бытие определяет сознание.
  • В советской России, на самом деле, сеть концентрационных лагерей была более развита чем, в фашисткой Германии... И были туда посланы диссиденты, те, кто выступал против коммунистического или сталинского режима. Многие россияне знают об этом, многие – игнорируют это, и не хотят об этом знать. И до настоящего момента у общества нет готовности посмотреть на это и спросить: "Как такое возможно, что в нашей стране существовала такая система? Что было в нашей психологии как нации, что послужило этому причиной? И что мы можем сделать, чтобы быть уверенными, что это больше не произойдет с нами никогда?" И наиболее частой причиной сдерживания роста в российском обществе, во всех аспектах российского общества, является нежелание делать это.

Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

Скриншот

  • Эти любители Сталина просто себя на месте вертухаев представляют.
  • С этими русскими все понятно. Заносите других.
  • Яков абсолютно прав!
  • В том, что он прав, нет никаких сомнений. Одно жаль - таких дегенератов в России ну просто уйма.

Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

Скриншот поста 

Добавим, что согласно опросу, проведенного российским "Левада-центром", положительно роль диктатора и убийцы Иосифа Сталина в истории оценивают 70 % жителей России. И это, отметим, рекорд - никогда еще эта персона не была настолько любима жителями РФ.

Напомним, знаменитая украинская писательница Оксана Забужко рассказала, чем Путин и его политика хуже деяний Гитлера и Сталина.

Ранее мы писали о том, что россияне чуть не разорвали активиста, который бросил цветы в бюст Сталина возле Кремля со словами: "Гори в аду, палач народов".

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