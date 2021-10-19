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Стало відомо, коли в Києві включать опалення: точна дата

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 08:37
Стало відомо, коли в Києві включать опалення: точна дата Фото: коли в Києві включать опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві включать опалення в житлових будинках вже з 23 жовтня, тобто з суботи.

Про це виданню "BigKyiv" повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він зазначив, що в Києві "затопили" вже в дитячих садках, школах і лікарні. Тепер тепло дадуть в житлові будинки.

За словами Пантелєєва, є можливість і раніше підключити опалення, якщо буде заявка від житлових громад.

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу в теплопостачальну компанію - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є спосіб письмового анкетування, яке повинна організувати ініціативна група вдома, щоб не збирати будинкові збори", - повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що до цього в столиці обіцяли включити опалення, коли температура буде нижче 8 градусів три доби поспіль. За прогнозом синоптиків, у Києві під кінець тижня знизиться температура і прийде похолодання, тому опалення для багатьох стане дуже бажаним.

Як ми раніше писали, кому не пощастить з погодою в найближчі дні.

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