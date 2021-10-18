Потеплеет, но пройдут дожди: кому не повезет с погодой в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни удивит резкими перепадами. После нескольких совсем холодных и пасмурных дней во многих регионах резко потеплеет. Однако повышение температуры будет сопровождаться осадками. В нескольких областях синоптики прогнозируют ночью – до морозов, а днем – повышение температуры.

Какая погода будет в Украине на этой неделе, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

Как отметила Диденко, украинцев ждут температурные качели на этой неделе. Сначала столбики термометров поползут вниз, а потом начнет теплеть.

"Будет холодно, днем не выше +7 +12 градусов, а ночью до небольших минусов. Со среды, с 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до +15 +18 градусов. Но уже с 23 октября, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящий холодный воздух", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве во вторник без осадков, +8 +9 градусов. В середине недели в столице потеплеет, ожидается +14 +18 градусов. Резкое похолодание в Киеве ожидается в конце недели – на выходных.

Карта погоды в Украине на 19 октября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, во вторник дожди пройдут на востоке страны. Температура ночью в большинстве областей будет колебаться в пределах +3 +5 градусов. Днем от +10 до +13 градусов. В южных областях до +13 +14 градусов.

В среду, 20 октября, потепление придет в западные и южные области, там ожидается ночью до +5 +7 градусов, днем прогреется до +13 +16 градусов. В центре и на востоке ожидаются морозы, от 0 до -2 градусов ночью, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на 20 октября

В четверг тепло охватит все регионы Украины, ночью до +7 градусов, днем от +13 до +16 градусов, местами до +18 +19 градусов и даже до +21 градуса. Возможно усиление ветра.

Карта погоды в Украине на 21 октября

В пятницу в Украине будет тепло, но запад и север страны накроет кратковременными дождями. Там ожидается днем до +15 +18 градусов. В остальных регионах будет сухо, днем до +19 градусов.

Карта погоды на 22 октября

В субботу высокая температура воздуха будет держаться на юге и востоке страны, в остальных – начнет резко снижаться. Большую часть страны накроет кратковременными дождями, сухо будет только на востоке.