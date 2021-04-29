UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзал

Автор: Людмила Жукова

Речной вокзал в Киеве откроется для желающих 1 мая.

Об этом сообщила его пресс-служба на своей странице в Facebook.

"У нас чудесная новость. В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что актуальное расписание всегда можно посмотреть на официальном сайте Речного вокзала.

Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.

Адрес вокзала - Почтовая площадь, 3, 10 причал.

Киевский Речной вокзал заработает с 1 мая (фото: facebook.com/KyivRiverStation)

Напомним, что вокзал, построенный в середине ХХ века, в 2016 году был признан комиссией Министерства культуры таким, что подлежит внесению в Государственный реестр как памятник архитектуры.

Как мы ранее сообщали, Речной вокзал в Киеве показали с высоты птичьего полета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вокзал