Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзал

"У нас чудесная новость. В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что актуальное расписание всегда можно посмотреть на официальном сайте Речного вокзала.

Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.

Адрес вокзала - Почтовая площадь, 3, 10 причал.

Киевский Речной вокзал заработает с 1 мая (фото: facebook.com/KyivRiverStation)

Напомним, что вокзал, построенный в середине ХХ века, в 2016 году был признан комиссией Министерства культуры таким, что подлежит внесению в Государственный реестр как памятник архитектуры.