Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзал

Речной вокзал в Киеве откроется для желающих 1 мая.
Об этом сообщила его пресс-служба на своей странице в Facebook.
"У нас чудесная новость. В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что актуальное расписание всегда можно посмотреть на официальном сайте Речного вокзала.
Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.
Адрес вокзала - Почтовая площадь, 3, 10 причал.
Напомним, что вокзал, построенный в середине ХХ века, в 2016 году был признан комиссией Министерства культуры таким, что подлежит внесению в Государственный реестр как памятник архитектуры.
Как мы ранее сообщали, Речной вокзал в Киеве показали с высоты птичьего полета.