Стало відомо, коли в Києві відкриють Річковий вокзал

Річковий вокзал у Києві відкриється для бажаючих 1 травня.
Про це повідомила його прес-служба на своїй сторінці в Facebook Facebook.
"У нас чудова новина. Найближчої суботи ми починаємо роботу. Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що актуальний розклад завжди можна подивитися на офіційному сайті Річкового вокзалу.
Вокзал працюватиме з дотриманням усіх карантинних правил.
Адреса вокзалу - Поштова площа, 3, 10 причал.
Нагадаємо, що вокзал, побудований в середині ХХ століття, у 2016 році був визнаний комісією Міністерства культури таким, що підлягає внесенню до Державного реєстру як пам'ятка архітектури.
Як ми раніше повідомляли, Річковий вокзал у Києві показали з висоти пташиного польоту.