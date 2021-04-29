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Стало відомо, коли в Києві відкриють Річковий вокзал

Автор: Людмила Жукова

Річковий вокзал у Києві відкриється для бажаючих 1 травня.

Про це повідомила його прес-служба на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"У нас чудова новина. Найближчої суботи ми починаємо роботу. Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що актуальний розклад завжди можна подивитися на офіційному сайті Річкового вокзалу.

Вокзал працюватиме з дотриманням усіх карантинних правил.

Адреса вокзалу - Поштова площа, 3, 10 причал.

Київський річковий вокзал запрацює з 1 травня (фото: facebook.com/KyivRiverStation)

Нагадаємо, що вокзал, побудований в середині ХХ століття, у 2016 році був визнаний комісією Міністерства культури таким, що підлягає внесенню до Державного реєстру як пам'ятка архітектури.

Як ми раніше повідомляли, Річковий вокзал у Києві показали з висоти пташиного польоту.

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