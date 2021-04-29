ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзал

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 14:33
Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзал Фото: Речной вокзал в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Речной вокзал в Киеве откроется для желающих 1 мая.

Об этом сообщила его пресс-служба на своей странице в Facebook.

"У нас чудесная новость. В ближайшую субботу мы начинаем работу. Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне. Опытная команда на борту подарит самые лучшие впечатления от прогулки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что актуальное расписание всегда можно посмотреть на официальном сайте Речного вокзала.

Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных правил.

Адрес вокзала - Почтовая площадь, 3, 10 причал.

Стало известно, когда в Киеве откроют Речной вокзалКиевский Речной вокзал заработает с 1 мая (фото: facebook.com/KyivRiverStation)

Напомним, что вокзал, построенный в середине ХХ века, в 2016 году был признан комиссией Министерства культуры таким, что подлежит внесению в Государственный реестр как памятник архитектуры.

Как мы ранее сообщали, Речной вокзал в Киеве показали с высоты птичьего полета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь вокзал
LITE
В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"
В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"