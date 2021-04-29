Стало відомо, коли в Києві відкриють Річковий вокзал

Про це повідомила його прес-служба на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"У нас чудова новина. Найближчої суботи ми починаємо роботу. Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що актуальний розклад завжди можна подивитися на офіційному сайті Річкового вокзалу.

Вокзал працюватиме з дотриманням усіх карантинних правил.

Адреса вокзалу - Поштова площа, 3, 10 причал.

Київський річковий вокзал запрацює з 1 травня (фото: facebook.com/KyivRiverStation)

Нагадаємо, що вокзал, побудований в середині ХХ століття, у 2016 році був визнаний комісією Міністерства культури таким, що підлягає внесенню до Державного реєстру як пам'ятка архітектури.