Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

Отопительный сезон в Киеве может завершиться уже к концу текущей недели. Такое заявление сделал мэр столицы во время онлайн-брифинга сегодня, 30 марта.

По словам Кличко, окончание отопительного сезона для жителей многоквартирных домов будет зависеть от погоды. Градоначальник напомнил, что согласно нормативам, отопление в Украине отключают, когда среднесуточная температура не ниже +8 градусов.

"До четверга у нас температура минусовая. Далее существенно потеплеет, и если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон", - заявил Кличко.

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве с пятницы, 3 апреля ожидается потепление до +13 градусов, но ночью все еще будут заморозки. А вот в воскресенье, 5 числа, в столице потеплеет до +16 днем, ночью ожидается +3 градуса.

Пока же в страну придет похолодание. С 31 марта по 2 апреля будет холодно, ночью до -5 мороза, днем от +4 до +6 градусов.

Кроме того, Кличко напомнил, что отопление в школах и административных зданиях уже отключено.

Напомним, что школы и детские сады отключили от теплоснабжения еще 25 марта. Это было связано с общегосударственным карантином в стране.

Ранее мы писали, что в Украине в ряде областей могут отключать отопление из-за задолженности.