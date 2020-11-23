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В Киеве новый рекорд по коронавирусу: назван критический возраст

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 16:18
В Киеве новый рекорд по коронавирусу: назван критический возраст
Смерть от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Коронавирус больше всего опасен для пожилых людей

В Киеве от коронавирусной инфекции чаще всего умирают люди в возрасте 65 лет. По статистике, это 71% от всех зараженных. Также достаточно много людей умирают в возрасте 50-65 лет - 23%. При этом в столице госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 за сутки - 1212 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. По его словам, в основном умирают люди с патологиями, у которых сахарный диабет, болезни сердца и ожирение. У них вирус вызывает осложнения.

За весь период пандемии в Киеве от COVID-19 умерли 496 женщин и 647 мужчин. При этом ситуация также усугубляется тем, что многие больные обращаются к врачу только на 7-8 день после первых симптомов заболевания.

Кличко подчеркнул, что при первых симптомах COVID-19 нужно сразу же обращаться к семейному врачу, который при необходимости направит мобильную бригаду для проведения ПЦР-теста.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, в каком возрасте в Киеве больше всего умирают людей от COVID-19 (видео: YouTube)

Напомним, ученые рассказали, какие два заболевания могут привести к тяжелым последствиям при заражении COVID-19.

Мы также писали о том, что по словам ученых, вне зависимости от карантинных мер заболеваемость коронавирусом снизится во второй половине весны.

Эксперты планируют исследовать критическую длительность нахождения вируса под воздействием лучей. Таким образом, они хотят понять, какой процент вируса умирает летом под солнечными лучами.

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