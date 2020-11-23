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В Києві новий рекорд по коронавірусу: названий критичний вік

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 16:18
В Києві новий рекорд по коронавірусу: названий критичний вік
Смерть від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Коронавірус найбільше небезпечний для літніх людей

У Києві від коронавірусної інфекції найчастіше помирають люди у віці 65 років. За статистикою, це 71% від всіх заражених. Також досить багато людей помирають в віці 50-65 років - 23%. При цьому в столиці шпиталізували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу - 1212 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу. За його словами, в основному вмирають люди з патологіями, у яких цукровий діабет, хвороби серця та ожиріння. У них вірус викликає ускладнення.

За весь період пандемії в Києві від COVID-19 померли 496 жінок і 647 чоловіків. При цьому ситуація також ускладнюється тим, що багато хворих звертаються до лікаря лише на 7-8 день після перших симптомів захворювання.

Кличко підкреслив, що при перших симптомах COVID-19 потрібно відразу ж звертатися до сімейного лікаря, який при необхідності направить мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, в якому віці у Києві найбільше людей помирають від COVID-19 (відео: YouTube)

Нагадаємо, вчені розповіли, які два захворювання можуть призвести до тяжких наслідків при зараженні COVID-19.

Ми також писали про те, що за словами вчених, незалежно від карантинних заходів захворюваність на коронавірус знизиться у другій половині весни.

Експерти планують дослідити критичну тривалість знаходження вірусу під впливом променів. Таким чином, вони хочуть зрозуміти, який відсоток вірусу помирає влітку під сонячними променями.

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