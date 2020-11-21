Ученые рассказали, когда во всем мире коронавирус пойдет на спад

Когда коронавирус в Украине и мире пойдет на спад (коллаж: РБК-Украина)

Вне зависимости от карантинных мер заболеваемость коронавирусом снизится во второй половине весны

Ученые решили исследовать влияние солнечных лучей на распространение коронавирусной инфекции. Как выяснилось, солнце в период с мая и до конца лета способствует уничтожению вирусных агентов. Однако в остальное время года солнце на его существование не влияет. Исследователи пришли к выводу, что вне зависимости от ситуации, которая сложится в мире до конца весны, коронавирус в летний период пойдет на спад. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Science Tech Daily.

Почему большинство вирусных эпидемий циклически распространяются осенью и зимой в умеренных регионах земного шара? По мнению междисциплинарной группы исследователей итальянского Национального института астрофизики, Миланского университета, регионального Агентства по охране окружающей среды Ломбардии и Фонда Дона Ньокки, ответ тесно связан с cолнцем. Их теоретическая модель показывает, что как распространенность, так и эволюция эпидемий сильно коррелируют с воздействием солнечных лучей, которые попадают в определенное место на Земле в определенное время года.

"Наша модель предлагает простой ответ на важный, но все еще нерешенный научный вопрос: почему многие вирусные респираторные эпидемии, такие как грипп, циклически развиваются осенью и зимой только в умеренных регионах северного и южного полушарий Земли, в то время как они, по-видимому, присутствуют все время – хотя и с меньшей распространенностью по сравнению с сезонными циклами в умеренных регионах в экваториальном поясе. В нашей работе мы предполагаем, что причиной сезонности эпидемий, передаваемых воздушно-капельным путем, является точно такой же механизм, который вызывает смену сезонов на нашей планете: количество ежедневного солнечного облучения на Земле", - говорит Фабрицио Никастро, исследователь и автор этой работы.

Хорошо известно, что ультрафиолетовый (УФ) свет способен дезактивировать вирусы и бактерии многих различных видов. Солнечный ультрафиолетовый свет, достигающий Земли, имеет некоторую "дезинфицирующую силу" на открытых частях планеты. Эффективность УФ-дезактивации конкретного вируса или бактерии зависит от самого агента, но для данного места на Земле она, несомненно, выше, когда солнечное излучение сильнее (летом), и ниже, когда солнечное излучение слабее (зимой). Такая цикличность солнечного "дезинфицирующего" эффекта, с годовой частотой, способна конструктивно резонировать с другой частотой, характерной для эпидемий: потерей иммунитета хозяина вируса вследствие его антигенного сдвига. Сочетание этих двух механизмов запускает сезонность эпидемий в масштабах от нескольких лет до десятков лет, в зависимости от частоты антигенов.

"С эпидемиологической точки зрения эти модели проясняют важную и давнюю загадку: почему эпидемии гриппа исчезают каждый год, когда количество восприимчивых особей все еще очень далеко от того количества, которое необходимо для запуска механизма стадного иммунитета", - добавляет Марио Клеричи, иммунолог из Миланского университета и Фонда Дона Ньокки.

Ученые также отметили, что коронавирусная инфекция распространяется по такому же механизму, а значит снова исчезнет с активным солнцем. Ученые планируют исследовать критическую длительность нахождения коронавирусного агента под воздействием лучей, чтобы выяснить, какой процент вируса умирает летом благодаря солнечным лучам.

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