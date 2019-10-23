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Стало известно имя украинского героя, погибшего на Донбассе (фото)

STYLERВойна    23.10.2019 - 14:26
Стало известно имя украинского героя, погибшего на Донбассе (фото)
На Донбассе погиб 35-летний Виталий Носкевич (коллаж: РБК-Украина)

На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинские позиции

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный. В сети Facebook появились имя и фото украинского героя, уроженца Коломыи Ивано-Франковской области.

35-летний сержант Виталий Носкевич проходил военную службу в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Его жизнь трагически оборвалась по вине оккупантов во вторник, 22 октября.

Виталий Михайлович Носкевич скончался от пулевого ранения, которе он получил во время обстрела украинских позиций террористическими группировками.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага... Вечная память..." - написала Оксана Вандич, руководитель центра.

Стало известно имя украинского героя, погибшего на Донбассе (фото)

Виталий Носкевич погиб на Донбассе в зоне ООС 22 октября (фото: facebook.com/oksana.vandych)

В сети волна скорби по очередной утрате украинцев на Донбассе. В комментарих люди выказывают семье свои соболезнования.

Стало известно имя украинского героя, погибшего на Донбассе (фото)

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