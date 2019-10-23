ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відоме ім'я українського героя, який загинув на Донбасі (фото)

STYLERВійна    23.10.2019 - 14:26
Стало відоме ім'я українського героя, який загинув на Донбасі (фото)
На Донбасі загинув 35-річний Віталій Носкевич (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув український військовий. У мережі Facebook з'явилися ім'я і фото українського героя, уродженця Коломиї Івано-Франківської області.

35-річний сержант Віталій Носкевич проходив військову службу в 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Його життя трагічно обірвалося з вини окупантів у вівторок, 22 жовтня.

Віталій Михайлович Носкевич помер від кульового поранення, яке він отримав під час обстрілу українських позицій терористичними угрупованнями.

"Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює щирі співчуття родині загиблого від кулі ворога... Вічна пам'ять..." - написала Оксана Вандич, керівник центру.

Стало відоме ім'я українського героя, який загинув на Донбасі (фото)

Віталій Носкевич загинув на Донбасі в зоні ООС 22 жовтня (фото: facebook.com/oksana.vandych)

У мережі хвиля скорботи за черговою втратою українців на Донбасі. У коментарях люди висловлюють свої співчуття родині.

Стало відоме ім'я українського героя, який загинув на Донбасі (фото)

Бойовики на Донбасі вчергове обстріляли ділянку розведення сил Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню
Новини України погибливойнаООС
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся