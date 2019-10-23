Стало відоме ім'я українського героя, який загинув на Донбасі (фото)

На Донбасі загинув 35-річний Віталій Носкевич (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув український військовий. У мережі Facebook з'явилися ім'я і фото українського героя, уродженця Коломиї Івано-Франківської області.

35-річний сержант Віталій Носкевич проходив військову службу в 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Його життя трагічно обірвалося з вини окупантів у вівторок, 22 жовтня.

Віталій Михайлович Носкевич помер від кульового поранення, яке він отримав під час обстрілу українських позицій терористичними угрупованнями.

"Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює щирі співчуття родині загиблого від кулі ворога... Вічна пам'ять..." - написала Оксана Вандич, керівник центру.

Віталій Носкевич загинув на Донбасі в зоні ООС 22 жовтня (фото: facebook.com/oksana.vandych)

У мережі хвиля скорботи за черговою втратою українців на Донбасі. У коментарях люди висловлюють свої співчуття родині.