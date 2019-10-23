На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов: трижды возле Павлополя, а также вблизи Новотроицкого, возле Новоселовки Второй; дважды вблизи Водяного, возле Пищевика, Красногоровки и вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: четыре раза возле Золотого, трижды возле Зайцево, вблизи Пивденного, дважды в районе Новолуганского, в районе Хутора Вольного, возле Луганского и Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы: вблизи Водяного на Приазовье, дважды вблизи Пищевика и возле Павлополя и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево и, из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, возле Луганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в выходные.