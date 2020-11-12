Стало известно, как главы ОГА и облсовета в Днепре срывают "Большую стройку" президента

Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Бондаренко и Олейник занижают рейтинг президента в регионе

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник занижают рейтинг президента в регионе, в частности, из-за срыва реализации "Большой стройки" - флагманского проекта главы государства.

По данным регионального издания "Горсовет", ни одна компания, которая в последнее время занималась дорожным строительством, не создала столько проблем, как компания "УПС", которую небезосновательно связывают со Святославом Олейником.

Как известно, с 2017 года компания "УПС" отремонтировала три наиболее значимые для Днепропетровского региона автодороги государственного значения Н-08 (Днепр-Запорожье, отдельными участками), М-04 (Знаменка-Луганск-Изварино, отдельными участками) и на сегодня продолжает ремонт на трассе Р-73 / Н-08 - Никополь в рамках программы "Большая стройка".

Кроме того, эта компания проводила строительство и обустройство площадок для осуществления габаритно-весового контроля на трассах М-04 (Каменская развилка), Н -31 (р-н с. Партизанское).

Однако, на всех объектах за период ремонта и после него общественными активистами фиксировались многочисленные нарушения технологического процесса. Общественники выявили признаки разрушения уже после первого года эксплуатации. А на площадках ГВК, отремонтированных этим подрядчиком, признаки разрушения проявились через 6 месяцев эксплуатации.

В частности, текущий ремонт автодороги государственного значения Н - 08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь проводился в 2017-2018 годах. Ремонт проводили три компании - "Автомагистраль-Юг", "УПП ІІ УПС" и "Онур Конструкцион Интернешнл" на отдельных участках.

Разрушение начались и продолжается именно на тех участках, ремонт на которых проводился подрядчиком "УПП ІІ УПС". В частности, пишет издание, были зафиксированы признаки ям, шелушения, сетка трещин, выступление битумных пятен и колейность, достигающая 6 сантиметров.

Первые признаки разрушения профильной общественной организацией были зафиксированы после 6 месяцев после введения дороги в эксплуатацию. В дальнейшем качество дороги только ухудшалось - росла колейность, все больше выступали битумные пятна и образовывались трещины и ямы.

Как следствие, уже в декабре 2019 года на этой автодороге, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, начали появляться ямы площадью 1 кв.м и 0.5 кв. м соответственно, глубина ям достигала 4-5 см.

В результате дело дошло до суда. Хозяйственный суд Днепропетровской области рассматривает по иску Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области к ООО "Украинский-польское предприятие с иностранными инвестициями УПС" с требованием осуществить устранение неровностей на автодороге Н - 08, на основании акта проверки Дорожного контроля качества.

На сегодня производство по делу приостановлено в связи с проведением экспертизы.

Еще один яркий пример того, как компания близкая к главе облсовета, относится к строительству дорог, важных для президентской программы - ремонт трассы М - 04 Знаменка - Луганск - Изварино (через Днепр).

Текущий средний ремонт проводился осенью 2017 года, подрядчиком также выступила компания "УПП ІІ УПС". Все те же трещины, ямы, битумные пятна, колейность, достигающая 3 сантиметров.

Как пишет "Горсовет", первые признаки разрушения Общественный совет при Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области зафиксировал еще в августе 2019 года, а в ноябре 2019 признаки разрушения.

По качеству работ на трассе М-04 Хозсуд Днепропетровской области также рассматривает дело против "УПС" по иску Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области. Но точно так же как и в случае с трассой H-08 юристы Службы при новом начальстве игнорируют подготовительные судебные заседания, скорее всего, с целью затягивания процесса.

Более того, по информации официального сайта Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области в мае 2020 года Общественный совет при этой Службе автодорог был распущен.

Кроме того, в мае 2020 года был объявлен новый тендер на сумму более 400 млн гривен на ремонт трассы Р-73. И несмотря на все нарушения начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области дал компании "УПП ІІ УПС" положительный отзыв о качестве работ. В итоге компания, которая к тому времени изрядно прославилась на всю страну своими некачественными работами, получила тендер почти на полмиллиарда гривен.

Уже в июне 2020 года, после как активисты с команды "МС Днепр" зафиксировали очередное нарушение технологии на трассе Р-73, руководитель компании Тарас Палий напал с кулаками на них.

Все заявления и обращения жителей Днепропетровской области таки услышали в "Укравтодоре" - его глава Александр Кубраков выдал отдельное поручение, в результате которого было выяснено, что при ремонте трассы Р-73 компанией "УПС" на участках, которые она строила и 2018-2019 гг, и этом году, был выявлен целый ряд несоответствий. Впрочем, компания и дальше продолжает ремонт этой трассы.