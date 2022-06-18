Стало известно, как будут выглядеть укрытия в школах

С 1 сентября в Украине откроется учебный процесс для школ , в которых есть укрытия. Сейчас руководители образовательных заведений получили рекомендации, какими же должны быть бомбоубежища для учеников.

Эти рекомендации разработаны Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям с целью приведения фонда защитных сооружений в готовность к использованию. Как же будут выглядеть укрытия - читайте в материале Styler.

Какими должны быть бомбоубежища

В документе указано, что укрытия должны размещаться в подвальном или цокольном этажах, а при наличии ограждающих строительных конструкций – на первом этаже здания.

В убежищах должно быть электричество, искусственное освещение, системы водопровода и канализации, должна присутствовать вентиляция.

Если в объектах строительства нет водоснабжения и канализации, они должны иметь отдельные помещения для установки выносных баков для нечистот.

В укрытии должны быть два эвакуационных выхода, один из которых может быть аварийным. Если укрытие может вместить до 50 человек - достаточно одного выхода.

Через помещения, предназначенные для детей, не должны проходить водопроводные и канализационные магистрали.

Помещения должны иметь ровный пол, пригодный для установки скамеек, нар, других мест для сидения и лежания.

Высота помещений для укрытия должна быть не менее 2 м, допускается не менее 1,8 м, если это было предусмотрено проектной документацией.

Вместимость сооружений двойного назначения и простейших укрытий рассчитывается из расчета: 0,6 кв.м площади основных помещений на одного человека.

Убежища должны быть оснащены всем необходимым (фото: Getty Images)

Оборудование простейших укрытий должно обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них людей не менее 48 часов.

Поэтому укрытия должны быть оснащены местами для сидения или лежания, емкостями с питьевой водой, контейнерами для хранения продуктов питания, резервным искусственным освещением, первичными средствами пожаротушения, средствами предоставления медицинской помощи, средствами связи и оповещения, шанцевым инструментом.

Также учебные заведения смогут использовать в качестве укрытий помещения других субъектов хозяйствования. Такие защитные сооружения должны находиться в непосредственной близости на расстоянии до 100 м от учебного заведения.

Школы с небольшими укрытиями будут работать по сменам

Начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко в одном из интервью сообщил, что если в школе есть небольшое укрытие - то учреждение должно будет работать по сменам.

Например, если в школе учится 600 учеников, а бомбоубежище рассчитано на 200 человек, то образовательный процесс будет разделен по сменам. Также это может быть смешанное обучение. Решение будет принимать директор учреждения.

Кононенко рассказал, что до 1 сентября в школах с укрытиями должны будут пройти тренировки эвакуации. Нужно будет понять, за какое время школьники смогут спуститься в убежище с верхних этажей и все это должно быть учтено.