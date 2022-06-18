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Стало відомо, як виглядатимуть укриття в школах

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Субота 18 червня 2022 10:47
Стало відомо, як виглядатимуть укриття в школах Фото: як виглядатимуть укриття під час війни (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 1 вересня в Україні відкриється навчальний процес для шкіл, в яких є укриття. Наразі керівники освітніх закладів отримали рекомендації, якими ж мають бути бомбосховища для учнів.

Ці рекомендації розроблені Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою приведення фонду захисних споруд у готовність до використання. Як же виглядатимуть укриття - читайте в матеріалі Styler.

Якими повинні бути бомбосховища

У документі зазначено, що укриття повинні розміщуватися в підвальному або цокольному поверхах, а при наявності огороджувальних будівельних конструкцій – на першому поверсі будівлі.

У них має бути електрика, штучне освітлення, системи водопроводу і каналізації, має бути присутня вентиляція.

Якщо в об'єктах будівництва немає водопостачання і каналізації, вони повинні мати окремі приміщення для установки виносних баків для нечистот.

В укритті повинні бути два евакуаційні виходи, один з яких може бути аварійним. Якщо укриття може вмістити до 50 осіб - досить одного виходу.

Через приміщення, призначені для дітей, не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі.

Приміщення повинні мати рівну підлогу, придатну для установки лавок, нар, інших місць для сидіння і лежання.

Висота приміщень для укриття повинна бути не менше 2 м, допускається не менше 1,8 м, якщо це було передбачено проектною документацією.

Місткість споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів розраховується з розрахунку: 0,6 кв.м площі основних приміщень на одну людину.

Стало відомо, як виглядатимуть укриття в школах

Бомбосховища повинні бути обладнані всім необхідним (фото: Getty Images)

Устаткування найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них людей не менше 48 годин.

Тому укриття повинні бути оснащені місцями для сидіння або лежання, ємностями з питною водою, контейнерами для зберігання продуктів харчування, резервним штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, шанцевим інструментом.

Також навчальні заклади зможуть використовувати в якості укриттів приміщення інших суб'єктів господарювання. Такі захисні споруди повинні знаходитися в безпосередній близькості на відстані до 100 м від навчального закладу.

Школи з невеликими укриттями працюватимуть по змінах

Начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в одному з інтерв'ю повідомив, що якщо в школі є невелике укриття - то установа повинна буде працювати по змінах.

Наприклад, якщо в школі навчається 600 учнів, а бомбосховище розраховане на 200 осіб, то освітній процес буде розділений по змінах. Також це може бути змішане навчання. Рішення прийматиме директор установи.

Кононенко розповів, що до 1 вересня в школах з укриттями повинні будуть пройти тренування евакуації. Потрібно буде зрозуміти, за який час школярі зможуть спуститися в укртиття з верхніх поверхів і все це повинно бути враховано.

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