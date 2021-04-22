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Стало известно, будут ли школьники Киева учиться летом вместо каникул

Автор: Анна Шиканова

Школьники в разных областях Украины могут продолжить обучение в начале лета из-за пандемии коронавируса и внеплановых каникул. Решение об окончании учебного года будут принимать непосредственно в каждом учебном заведении. По закону учебный год можно продлить до 30 июня.

О том, будут ли продлевать учебу в школах Киева, рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко в комментарии на "Громадском радио".

Кононенко сообщил, что в столичных школах продлевать учебный год на июнь не планируют. Однако это может коснуться других регионов Украины.

Он объяснил, что в школах Киева почти все каникулы прошли в установленные сроки, а школьники находились на дистанционном обучении без перерыва на внеплановый отдых.

"В министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - отметил Кононенко.

Он добавил, что в нескольких областях Украины может идти речь о продлении обучения на летний период.

"Особенно это касается регионов, которые находятся на западе Украины. Поскольку там действительно была ситуация, каникулы объявлялись сверхурочно", - добавил чиновник.

Стоит отметить, что по закону учебный год в Украине должен начинаться не позднее 1 сентября, а заканчиваться до 1 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским школьникам рассказали, будут ли они учиться летом.

А также рассказывали о том, что нужно знать родителям о каникулах школьников в 2021 году.

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