Стало відомо, чи будуть школярі Києва вчитися влітку замість канікул

Кононенко повідомив, що в столичних школах продовжувати навчальний рік на червень не планують. Однак це може торкнутися інших регіонів України.

Він пояснив, що в школах Києва майже всі канікули пройшли у встановлені терміни, а школярі перебували на дистанційному навчанні без перерви на позаплановий відпочинок.

"У Міністерстві зараз немає інформації про те, що навчальні заклади приймають рішення про продовження роботи в червні", - зазначив Кононенко.

Він додав, що в кількох областях України може йти мова про продовження навчання на літній період.

"Особливо це стосується регіонів, які знаходяться на заході України. Оскільки там дійсно була ситуація, канікули оголошувалися понаднормово", - додав чиновник.

Варто відзначити, що за законом навчальний рік в Україні повинен починатися не пізніше 1 вересня, а закінчуватися до 1 липня.