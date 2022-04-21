Стало известно, как будет работать Новая почта на Пасхальные праздники

График работы Новой почты на Пасху

Как сообщают в пресс-службе компании, Новая почта в праздничные дни будет работать по следующему графику:

в субботу, 23 апреля, отделения и все сервисы будут работать в обычном режиме

в воскресенье, 24 апреля, отделение и адресная доставка Новой почты работать не будут .

. 25 апреля компания будет работать в обычном режиме.

Добавим, что Новая почта работает там, где это возможно и безопасно. Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.

Что еще важно знать клиентам НП

Напомним, что во всех открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.

До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - по 120 грн.

Также в отделениях сейчас действует специальная скидка -40% на доставку шин и дисков.

Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности клиенты могут:

перевести средства по Украине

получить международный перевод через RIA и Western Union

снять наличные

пополнить мобильный и тому подобное.

Дополнительно, можно без комиссии направить средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям "Фонд Сергія Притули" и "Повернись живим".