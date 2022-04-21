Стало відомо, як працюватиме Нова пошта на Великодні свята

Графік роботи Нової пошти на Великдень

Як повідомляють у прес-службі компанії, Нова пошта у святкові дні працюватиме за наступним графіком:

у суботу, 23 квітня, відділення та всі сервіси працюватимуть в звичайному режимі

у неділю, 24 квітня, відділення та адресна доставка Нової пошти працювати не будуть .

. 25 квітня компанія працюватиме у звичайному режимі.

Додамо, що Нова пошта працює там, де це можливо та безпечно. Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.

Що ще важливо знати клієнтам НП

Нагадаємо, що у всіх відкритих відділеннях НП можна відправити та отримати посилки по Україні та за кордон.

До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах або коробках до 30 кг - за 120 грн.

Також у відділеннях зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.

Окрім того, у Новій пошті доступні усі фінансові послуги. Зокрема клієнти можуть:

переказати кошти по Україні

отримати міжнародний переказ через RIA та Western Union

зняти готівку

поповнити мобільний тощо.

Додатково, можна без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притули" та "Повернись живим".