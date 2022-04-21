Стало відомо, як працюватиме Нова пошта на Великодні свята

З'явився графік роботи Нової пошти на Великдень, який українці відзначатимуть вже найближчої неділі - 24 квітня.
Як працюватимуть відділення і кур'єрська служба доставки - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як повідомляють у прес-службі компанії, Нова пошта у святкові дні працюватиме за наступним графіком:
Додамо, що Нова пошта працює там, де це можливо та безпечно. Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.
Нагадаємо, що у всіх відкритих відділеннях НП можна відправити та отримати посилки по Україні та за кордон.
До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах або коробках до 30 кг - за 120 грн.
Також у відділеннях зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.
Окрім того, у Новій пошті доступні усі фінансові послуги. Зокрема клієнти можуть:
Додатково, можна без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притули" та "Повернись живим".
До речі, днями синоптики оновили прогноз погоди на Великдень.
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