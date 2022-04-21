Стало известно, как будет работать Новая почта на Пасхальные праздники
Появился график работы Новой почты на Пасху, которую украинцы будут отмечать уже в ближайшее воскресенье - 24 апреля.
Как будут работать отделения и курьерская служба доставки - читайте в нашем материале ниже.
График работы Новой почты на Пасху
Как сообщают в пресс-службе компании, Новая почта в праздничные дни будет работать по следующему графику:
- в субботу, 23 апреля, отделения и все сервисы будут работать в обычном режиме
- в воскресенье, 24 апреля, отделение и адресная доставка Новой почты работать не будут.
- 25 апреля компания будет работать в обычном режиме.
Добавим, что Новая почта работает там, где это возможно и безопасно. Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.
Что еще важно знать клиентам НП
Напомним, что во всех открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.
До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - по 120 грн.
Также в отделениях сейчас действует специальная скидка -40% на доставку шин и дисков.
Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности клиенты могут:
- перевести средства по Украине
- получить международный перевод через RIA и Western Union
- снять наличные
- пополнить мобильный и тому подобное.
Дополнительно, можно без комиссии направить средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям "Фонд Сергія Притули" и "Повернись живим".
Кстати, на днях синоптики обновили прогноз погоды на Пасху.
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