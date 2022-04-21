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Стало известно, как будет работать Новая почта на Пасхальные праздники

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 13:01
Стало известно, как будет работать Новая почта на Пасхальные праздники Новая почта озвучила график работы на Пасху (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Появился график работы Новой почты на Пасху, которую украинцы будут отмечать уже в ближайшее воскресенье - 24 апреля.

Как будут работать отделения и курьерская служба доставки - читайте в нашем материале ниже.

График работы Новой почты на Пасху

Как сообщают в пресс-службе компании, Новая почта в праздничные дни будет работать по следующему графику:

  • в субботу, 23 апреля, отделения и все сервисы будут работать в обычном режиме
  • в воскресенье, 24 апреля, отделение и адресная доставка Новой почты работать не будут.
  • 25 апреля компания будет работать в обычном режиме.

Добавим, что Новая почта работает там, где это возможно и безопасно. Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.

Что еще важно знать клиентам НП

Напомним, что во всех открытых отделениях НП можно отправить и получить посылки по Украине и за границу.

До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг - по 120 грн.

Также в отделениях сейчас действует специальная скидка -40% на доставку шин и дисков.

Кроме того, в Новой почте доступны все финансовые услуги. В частности клиенты могут:

  • перевести средства по Украине
  • получить международный перевод через RIA и Western Union
  • снять наличные
  • пополнить мобильный и тому подобное.

Дополнительно, можно без комиссии направить средства на спецсчет ВСУ или благотворительным организациям "Фонд Сергія Притули" и "Повернись живим".

Кстати, на днях синоптики обновили прогноз погоды на Пасху.

Читайте также о том, как получить марку "Русский военный корабль", не стоя в километровой очереди.

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