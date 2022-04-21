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Стало відомо, як працюватиме Нова пошта на Великодні свята

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Четвер 21 квітня 2022 13:01
Стало відомо, як працюватиме Нова пошта на Великодні свята Нова пошта озвучила графік роботи на Великдень (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

З'явився графік роботи Нової пошти на Великдень, який українці відзначатимуть вже найближчої неділі - 24 квітня.

Як працюватимуть відділення і кур'єрська служба доставки - читайте у нашому матеріалі нижче.

Графік роботи Нової пошти на Великдень

Як повідомляють у прес-службі компанії, Нова пошта у святкові дні працюватиме за наступним графіком:

  • у суботу, 23 квітня, відділення та всі сервіси працюватимуть в звичайному режимі
  • у неділю, 24 квітня, відділення та адресна доставка Нової пошти працювати не будуть.
  • 25 квітня компанія працюватиме у звичайному режимі.

Додамо, що Нова пошта працює там, де це можливо та безпечно. Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.

Що ще важливо знати клієнтам НП

Нагадаємо, що у всіх відкритих відділеннях НП можна відправити та отримати посилки по Україні та за кордон.

До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах або коробках до 30 кг - за 120 грн.

Також у відділеннях зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.

Окрім того, у Новій пошті доступні усі фінансові послуги. Зокрема клієнти можуть:

  • переказати кошти по Україні
  • отримати міжнародний переказ через RIA та Western Union
  • зняти готівку
  • поповнити мобільний тощо.

Додатково, можна без комісії надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притули" та "Повернись живим".

До речі, днями синоптики оновили прогноз погоди на Великдень.

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