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Стало известно, где Навальный будет отбывать тюремный срок

Среда 03 февраля 2021 08:43
Стало известно, где Навальный будет отбывать тюремный срок
Алексей Навльный (фото: Facebook/Алексей Навальный)
Автор: Людмила Жукова

Суд в Москве заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев. У Навального и его защиты есть десять суток на обжалование постановления, адвокаты оппозиционера уж заявили о таких планах.

После вступления в силу решения суда блогер Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Об этом заявил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев "Интерфаксу".

"Согласно закону, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - сказал Зуев.

При этом он не исключил, что блогер может остаться и в хозотряде при СИЗО в Москве, однако это маловероятно.

Отметим, что с учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело, по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году.

Как мы ранее писали, после приговора Навальному в России начались жесткие задержания людей. Протестующих, которые оказывали сопротивление, жестко задерживали.

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