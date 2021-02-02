После приговора Навальному в России начались жесткие задержания людей (видео)

Протесты в России возобновились после приговора Навальному (фото: Telegram-канал "РИА Новости")

Во вторник, 2 февраля, суд в Москве отменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального и приговорил его к 3,5 годам тюремного заключения к колонии общего режима.

В счет реального срока Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом по делу "Ив Роше". Всего он должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

После этого в центр Москвы сразу же стянули бойцов ОМОНа. Люди снова вышли на протесты в поддержку Навального. Протестующих, которые оказывали сопротивление, жестко задерживали.

Протестующие собираются отдельными группами на Тверской улице, Театральной площади, на Моховой улице и в ближайших переулках. При этом люди скандировали: "Навальному - свободу!".

Сотрудникам ГАИ приказали останавливать всех водителей, которые сигналят.

У Большого театра происходят жесткие задержания.

ОМОН методично зачищает центр Москвы от протестующих. За некоторыми они гонятся даже по подземным переходам. К примеру, этот задержанный мужчина утверждает, что просто шел в "Макдональдс".

Также задержания происходят в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в России протесты в поддержку Алексея Навального прошли 31 января. В этот день количество задержанных превысило 5 тысяч человек. Среди них было более 80 журналистов. Силовики применяли жесткую силу и дубинки.

Ранее в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в Москве.