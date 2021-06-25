Стало черным: в Одессе море резко изменило цвет и напугало украинцев (видео)

В Одессе Черное море внезапно изменило цвет и стало черным. Очевидцы удивлены, в чем причина такого явления.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".
Так, аномалия была замечена на 195 причале. На видео видно, как привычная для всех чистая вода в море стала черной. С чем связывают явление - неизвестно.
"А море в прямом смысле черное", – подписали ролик в сети.
В комментариях пользователи на видеоролик реагируют бурно, и не понимают, что могло повлечь такую аномалию.
Ранее мы сообщали, что под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров. Что могло повлечь смерть такого количества морских раков - неизвестно.
Также неподалеку от города Одессы на пляже поселились лисы, которые не боятся людей.