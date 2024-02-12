Стали відомі зарплати українських IT-шників: хто отримує найбільше

Зарплати українських розробників, тестувальників, PM, HR, DevOps, Data Scientists та інших ІТ-спеціалістів суттєво відрізняються. Вони залежать також і від рівня майстерності - Junior, Middle або ж Senior.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на DOU розповідає, що відомо про зарплати українських розробників, тестувальників та інших спеціалістів ІТ-сфери.
Згідно з результатами зимового опитування, зарплати українських розробників зменшилися вперше від початку великої війни.
Так, у грудні 2023 року медіана становила 3300 доларів проти 3435 доларів пів року тому. Причому це торкнулося фахівців майже всіх рівнів.
Найбільше падіння - у зарплатах фахівців рівня Senior (на 163 долари), тоді як зарплати Middle спеціалістів знизилися на близько 100 доларів.
Водночас медіанні зарплати найдосвідченіших розробників - рівня Tech Lead та Architect - поки що залишаються приблизно на попередньому рівні.
Середні зарплати українських розробників (інфографіка: dou.ua)
На відміну від розробників, у тестувальників (QA) зарплати за останні пів року практично не змінилися.
Зарплати Junior, Middle та Senior залишаються на тому ж рівні, що і влітку 2023 року.
Team Lead стали отримувати на 100 доларів менше (їхні зарплати зрівнялися із зарплатами сеньйорів).
А ось зарплати Tech Lead відновилися після падіння пів року тому.
Варто також зазначити, що ситуація неоднакова серед тестувальників різних спеціалізацій:
Середні зарплати українських тестувальників (інфографіка: dou.ua)
Результати проведених порталом опитувань свідчать про те, що найоплачуванішими фахівцями нині залишаються керівники компаній.
Медіанна зарплата Director of Engineering становить 7215 доларів, Engineering Manager - 6500 доларів, CTO - 6000 доларів, CEO/(co-)founder - 5870 доларів.
На цьому ж рівні нині й зарплати System Architect - 6500 доларів.
За ними опинились фахівці з DevOps/SRE та РМ високого рівня.
Найвищі зарплати серед РМ - у Program Manager (4300 доларів) і Delivery Manager (4200 доларів), хоча вони й дещо знизилися у другій половині 2023 року.
Далі - Product Owner (3900 доларів), Scrum Master (3600 доларів) і Product Manager (3500 доларів).
Суттєво відрізняються зарплати фахівців з DevOps (3500 доларів) і SRE (4500 доларів).
Наступні за рівнем зарплат - фахівці з Data Science, Data Engineers і ML Engineers, які в середньому отримують 3100 доларів.
Найнижчі ж зарплати, як і раніше, у фахівців з підтримки, сисадмінів і HTML-кодерів.
Середні зарплати інших українських IT-спеціалістів (інфографіка: dou.ua)
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