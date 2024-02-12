Стали відомі зарплати українських IT-шників: хто отримує найбільше

Зарплати українських розробників, тестувальників, PM, HR, DevOps, Data Scientists та інших ІТ-спеціалістів суттєво відрізняються. Вони залежать також і від рівня майстерності - Junior, Middle або ж Senior.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на DOU розповідає, що відомо про зарплати українських розробників, тестувальників та інших спеціалістів ІТ-сфери.

Зарплати українських розробників

Згідно з результатами зимового опитування, зарплати українських розробників зменшилися вперше від початку великої війни.

Так, у грудні 2023 року медіана становила 3300 доларів проти 3435 доларів пів року тому. Причому це торкнулося фахівців майже всіх рівнів.

Найбільше падіння - у зарплатах фахівців рівня Senior (на 163 долари), тоді як зарплати Middle спеціалістів знизилися на близько 100 доларів.

Водночас медіанні зарплати найдосвідченіших розробників - рівня Tech Lead та Architect - поки що залишаються приблизно на попередньому рівні.



Середні зарплати українських розробників (інфографіка: dou.ua)

Зарплати українських тестувальників

На відміну від розробників, у тестувальників (QA) зарплати за останні пів року практично не змінилися.

Зарплати Junior, Middle та Senior залишаються на тому ж рівні, що і влітку 2023 року.

Team Lead стали отримувати на 100 доларів менше (їхні зарплати зрівнялися із зарплатами сеньйорів).

А ось зарплати Tech Lead відновилися після падіння пів року тому.

Варто також зазначити, що ситуація неоднакова серед тестувальників різних спеціалізацій:

зарплати Manual QA стабільні (а у джуніорів навіть дещо зросли)

зарплати в Automation та General QA припинили зростати й мають тенденцію до зниження

Середні зарплати українських тестувальників (інфографіка: dou.ua)

Зарплати PM, HR, DevOps, Data Scientists й інших ІТ-спеціалістів

Результати проведених порталом опитувань свідчать про те, що найоплачуванішими фахівцями нині залишаються керівники компаній.

Медіанна зарплата Director of Engineering становить 7215 доларів, Engineering Manager - 6500 доларів, CTO - 6000 доларів, CEO/(co-)founder - 5870 доларів.

На цьому ж рівні нині й зарплати System Architect - 6500 доларів.

За ними опинились фахівці з DevOps/SRE та РМ високого рівня.

Найвищі зарплати серед РМ - у Program Manager (4300 доларів) і Delivery Manager (4200 доларів), хоча вони й дещо знизилися у другій половині 2023 року.

Далі - Product Owner (3900 доларів), Scrum Master (3600 доларів) і Product Manager (3500 доларів).

Суттєво відрізняються зарплати фахівців з DevOps (3500 доларів) і SRE (4500 доларів).

Наступні за рівнем зарплат - фахівці з Data Science, Data Engineers і ML Engineers, які в середньому отримують 3100 доларів.

Найнижчі ж зарплати, як і раніше, у фахівців з підтримки, сисадмінів і HTML-кодерів.

Середні зарплати інших українських IT-спеціалістів (інфографіка: dou.ua)