Стали известны зарплаты украинских IT-шников: кто получает больше всего

Зарплаты украинских разработчиков, тестировщиков, PM, HR, DevOps, Data Scientists и других ІТ-специалистов существенно отличаются. Они зависят также и от уровня мастерства - Junior, Middle или Senior.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на DOU рассказывает, что известно о зарплатах украинских разработчиков, тестировщиков и других специалистов ІТ-сферы.

Зарплаты украинских разработчиков

Согласно результатам зимнего опроса, зарплаты украинских разработчиков уменьшились впервые с начала войны.

Так, в декабре 2023 года медиана составила 3300 долларов против 3435 долларов полгода назад. Причем это коснулось специалистов почти всех уровней.

Наибольшее падение - в зарплатах специалистов уровня Senior (на 163 доллара), тогда как зарплаты Middle специалистов снизились на около 100 долларов.

В то же время медианные зарплаты опытных разработчиков - уровня Tech Lead и Architect - пока остаются примерно на прежнем уровне.



Средние зарплаты украинских разработчиков (инфографика: dou.ua)

Зарплаты украинских тестировщиков

В отличие от разработчиков, у тестировщиков (QA) зарплаты за последние полгода практически не изменились.

Зарплаты Junior, Middle и Senior остаются на том же уровне, что и летом 2023 года.

Team Lead стали получать на 100 долларов меньше (их зарплаты сравнялись с зарплатами сеньоров).

А вот зарплаты Tech Lead восстановились после падения полгода назад.

Следует также отметить, что ситуация неодинакова среди тестировщиков разных специализаций:

зарплаты Manual QA стабильны (а у джуниоров даже несколько выросли)

зарплаты в Automation и General QA перестали расти и имеют тенденцию к снижению

Средние зарплаты украинских тестировщиков (инфографика: dou.ua)

Зарплаты PM, HR, DevOps, Data Scientists и других ІТ-специалистов

Результаты проведенных порталом опросов свидетельствуют о том, что самыми оплачиваемыми специалистами остаются руководители компаний.

Медианная зарплата Director of Engineering составляет 7215 долларов, Engineering Manager - 6500 долларов, CTO - 6000 долларов, CEO/(co-)founder - 5870 долларов.

На этом же уровне сейчас и зарплаты System Architect - 6500 долларов.

За ними оказались специалисты по DevOps/SRE и РМ высокого уровня.

Самые высокие зарплаты среди РМ - у Program Manager (4300 долларов) и Delivery Manager (4200 долларов), хотя они несколько снизились во второй половине 2023 года.

Далее - Product Owner (3900 долларов), Scrum Master (3600 долларов) и Product Manager (3500 долларов).

Существенно отличаются зарплаты специалистов по DevOps (3500 долларов) и SRE (4500 долларов).

Следующие по уровню зарплат - специалисты по Data Science, Data Engineers и ML Engineers, которые в среднем получают 3100 долларов.

Самые низкие зарплаты по-прежнему у специалистов по поддержке, сисадминов и HTML-кодеров.

Средняя зарплата других украинских IT-специалистов (инфографика: dou.ua)