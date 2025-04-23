Стали відомі переможці музичної премії YUNA 2025: хто отримав нагороди
Переможці премії YUNA 2025 (фото: Telegram/Muzvar)
23 квітня у Києві пройшла 14-та Національна музична премія YUNA. Найкращі українські артисти отримали статуетки за досягнення в музиці за 2024-й рік.
Редакція РБК-Україна (проект Styler) побувала на заході і розповідає, хто отримав нагороди.
Так, абсолютними фаворитами цьогорічної премії стали гурт "Океан Ельзи" та артист MONATIK - кожен здобув по три перемоги.
Проте особисто з’явитися на церемонії їм не вдалося. Нагороди на сцені отримували інші переможці - Ілля Парфенюк, Domiy, гурт "СКАЙ" та Артем Пивоваров.
Повний список переможців YUNA-2025
- Найкращий альбом: "Океан Ельзи" - "Той день"
- Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
- Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Найкраща виконавиця: KOLA
- Найкращий відеокліп: MONATIK - "А що?"
- Найкращий попгурт: ADAM
- Відкриття року: Domiy
- Найкращий рок-гурт: "Океан Ельзи"
- Найкраща пісня: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk - "Врубай"
- Найкраще концертне шоу: "Океан Ельзи" - серія концертів "Той день"
- Найкраща пісня до фільмі: MONATIK - "Старі фотографії"
- Найкращий менеджмент артиста: MONATIK Corporation
- Нагорода "За внесок в музичну культуру України": "Скай"
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