Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2025: кто получил награды

23 апреля в Киеве прошла 14-я Национальная музыкальная премия YUNA. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2024-й год.

Редакция РБК-Украина (проект Styler) побывала на мероприятии и рассказывает, кто получил награды.

Так, абсолютными фаворитами нынешней премии стали группа "Океан Эльзы" и артист MONATIK - каждый получил по три победы.

Однако лично появиться на церемонии им не удалось. Награды на сцене получали другие победители - Илья Парфенюк, Domiy, группа "СКАЙ" и Артем Пивоваров.

Полный список победителей YUNA-2025

Лучший альбом : "Океан Эльзы" - "Той день"

: "Океан Эльзы" - "Той день" Лучший исполнитель : Артем Пивоваров

: Артем Пивоваров Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Лучшая исполнительница : KOLA

: KOLA Лучший видеоклип: MONATIK - "А що?"

Лучшая поп-группа : ADAM

: ADAM Открытие года : Domiy

: Domiy Лучшая рок-группа : "Океан Эльзы"

: "Океан Эльзы" Лучшая песня : alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"