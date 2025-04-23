Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2025: кто получил награды
Победители премии YUNA 2025 (фото: Telegram/Muzvar)
23 апреля в Киеве прошла 14-я Национальная музыкальная премия YUNA. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2024-й год.
Редакция РБК-Украина (проект Styler) побывала на мероприятии и рассказывает, кто получил награды.
Так, абсолютными фаворитами нынешней премии стали группа "Океан Эльзы" и артист MONATIK - каждый получил по три победы.
Однако лично появиться на церемонии им не удалось. Награды на сцене получали другие победители - Илья Парфенюк, Domiy, группа "СКАЙ" и Артем Пивоваров.
Полный список победителей YUNA-2025
- Лучший альбом: "Океан Эльзы" - "Той день"
- Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
- Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Лучшая исполнительница: KOLA
- Лучший видеоклип: MONATIK - "А що?"
- Лучшая поп-группа: ADAM
- Открытие года: Domiy
- Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"
- Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"
- Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" - серия концертов "Той день"
- Лучшая песня к фильму: MONATIK - "Старі фотографії"
- Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation
- Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины":"Скай"
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