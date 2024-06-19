Стали відомі несподівані факти з біографії Кирила Буданова, про які ніхто не знав

Нові несподівані факти з біографії Буданова

Якщо те, що начальник ГУР має освіту військового, і навіть те, що він навчався в аспірантурі Острозької академії (спеціальність "Політологія"), ні для кого не було таємницею, то про ще одну його спеціалізацію до сьогодні широкий загал не знав.

Виявляється, цього року Буданов закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс "Стратегічна архітектура".

Згідно з інформацією на сайті КМБШ, на цьому курсі студенти вивчають стратегічне й дизайн-мислення, а також вчаться моделюванню бізнес-процесів, організаційній культурі, стратегічному лідерству тощо.

Кирило Буданов (фото: gur.gov.ua)

Але це не всі несподівані моменти з життєпису Буданова.

Так, згідно з оновленою інформації на сайті керованого ним відомства, генерал-лейтенант займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням.

Кирило Буданов (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Що відомо про Кирила Буданова

Майбутній керівник ГУР народився 4 січня 1986 року в Києві.

У 2007 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Згодом навчався у Військово-дипломатичній академії імені Євгена Березняка, а також закінчив аспірантуру Острозької академії.

Після закінчення Військової академії розпочав службу у спецназі Головного управління розвідки. Швидко просувався по службі, обіймаючи різні посади.

У 2014 році брав участь в антитерористичній операції на сході України, спеціальних операціях ГУР МО (зокрема на території тимчасово окупованого Криму), займався оперативною розвідувальною діяльністю.

У 2020 році призначений заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

Кирило Буданов (фото: t.me/zsuwar)

5 серпня 2020 року Буданов призначений начальником Головного управління розвідки, ставши таким чином наймолодшим начальником ГУР в історії України.

Під його керівництвом ГУР досягло значних успіхів у розвідроботі, зокрема, у збиранні інформації про плани та дії російських військ під час повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Буданов був тричі поранений у бою. Повний кавалер ордена “За мужність”.

В лютому 2024 року генералу було присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Відомо також, що Кирило Олексійович володіє кількома іноземними мовами.

Він користується великою повагою серед українських військових та розвідників.

Його вважають одним з найефективніших керівників української розвідки за всю історію.

Кирило Буданов (фото: РБК-Україна)