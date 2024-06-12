ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов про ситуацію на фронті: зараз важкий період, але жодного армагедону не буде

Україна, Середа 12 червня 2024 22:36
UA EN RU
Буданов про ситуацію на фронті: зараз важкий період, але жодного армагедону не буде Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті в Україні зараз важкий період, але жодного армагедону не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - сказав Буданов.

Він також розповів, що літній контрнаступ РФ вже розпочався.

"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - зазначив керівник ГУР.

Ситуація на фронті

Російські війська атакують по всій лінії фронту. Особливий акцент на Донецькій області, заради захоплення якої окупанти відкрили інші напрямки.

Також у травні загарбники почали наступ у Харківській області. Зараз активні бої тривають в районі міста Вовчанськ.

Про те, як розвиватимуться події влітку, де чекати на головний удар та чи встигнуть ЗСУ переламати хід війни до холодів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна в Україні
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає