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Буданов висловився про сили безпілотників в ЗСУ: жоден дрон не виграє війну

Середа 12 червня 2024 23:14
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Буданов висловився про сили безпілотників в ЗСУ: жоден дрон не виграє війну Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що створення Сил безпілотних систем в Україні є правильим. Але це лише підтримкою для військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Що передувало

У лютому цього року президент Володимир Зеленський доручив створити нову військову структуру в Україні. Мова про Сили безпілотних систем. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

А вже 10 червня було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Реакція Буданова

На думку голови ГУР, використання безпілотників на війні є правильним, але жоден дрон не виграє війну.

"Я вже багато разів казав. Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну.На жаль, нічого не змінилося від епохи 2-3 тисяч років. До поки солдат з прапором не зайде на територію, нічого не буде", - заявив Буданов.

Що відомо про Вадима Сухаревського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ГУР Війна в Україні Кирило Буданов
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