Стали известны зарплаты украинских футболистов. Кто получает заоблачные деньги
Коллаж РБК-Украина: какие зарплаты получают украинские футболисты
Украинские клубы в последнее время демонстрируют рост финансовых возможностей, и некоторые игроки в украинской Премьер-лиге в ФК "Динамо" и "Шахтер" получают гонорары в сотни тысяч долларов. Вообще же, как отметил лицензированный агент Олег Авдыш, средняя зарплата в УПЛ сейчас на уровне 5 тысяч долларов.
Также специалист поделился анализом зарплат украинских футболистов, передает "Чемпион".
Какие зарплаты футболистов в украинских клубах
- В футбольном клубе "Динамо" оклад, приближенный к миллиону долларов в год, есть только у нескольких игроков. По его информации, зарплаты других игроков основного состава, в том числе и сборников, меньше в несколько раз.
- Клуб "Шахтер" является единственным в Украине, который годами показывает в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. Это дает возможность горнякам платить легионерам 2 миллиона долларов в год, а украинские сборники получают ненамного меньше.
- В других клубах у игроков УПЛ зарплаты, мягко говоря, значительно ниже. Так, в луганской "Заре" футболисты основного состава получают от 6 до 10 тысяч долларов в месяц.
- В клубе "Колос" зарплаты игроков не "раздуваются", и основной акцент сделан на сохранение лидеров.
- В полтавской "Ворскле" футболисты получают от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, усиливая состав перед еврокубками.
- Черниговская "Десна" может позволить себе игроков с окладами до 4 тысяч долларов в месяц максимум.
- Как рассказал специалист, в клубе "Александрия" потолок зарплат идет на уровне 5 тысяч долларов в месяц, а в целом новичкам предлагают оклады на уровне 2-3 тысяч долларов.
- В "Днепре-1" зарплаты некоторым футболистам доходят до 15 тысяч долларов в месяц. Также отмечается, что по информации transfermarkt, сумма трансфера за Александра Пихальонка из "Шахтера" составила 300 тысяч евро.
- В "Мариуполе" идет комплектация в основном арендованными из "Шахтера" игроками, и условия обсуждаются между несколькими сторонами и зависят, среди прочего, от оклада футболиста в составе донецкого клуба.
- В ФК "Львов" легионерам платят около 2-3 тысяч долларов в месяц, и зарплаты опытных украинцев приблизительно такие же.
- В клубе "Рух" потолок зарплат в настоящее время около 4 тысяч долларов в месяц.
- В клубе "Ингулец" опытным футболистам, которые пришли из клубов премьер-лиги, уже повысили оклады до 4 тысяч долларов в месяц.
- Игроки "Вереса" получают оклады в размере 2-3 тысяч долларов в месяц, но футболистам при этом обещают довольно солидные премии.
- В одесском клубе "Черноморец" зарплаты идут на уровне 2-4 тысяч долларов в месяц.
- Харьковский "Металлист 1925" платит игрокам около 3-6 тысяч долларов в месяц.
- "Минай", по информации агента, урезал оклады игрокам с 2-3 тысяч долларов в месяц в прошлом сезоне до уровня в 1-2 тысяч долларов в месяц в следующем.
Напомним, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отдал свои призовые деньги за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове.
Ранее сообщалось, что сборная Украины заработала 16 миллионов евро на Евро-2020 - такая сумма набралась благодаря проходу до четвертьфинала турнира.