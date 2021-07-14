Стали известны зарплаты украинских футболистов. Кто получает заоблачные деньги

Украинские клубы в последнее время демонстрируют рост финансовых возможностей, и некоторые игроки в украинской Премьер-лиге в ФК "Динамо" и "Шахтер" получают гонорары в сотни тысяч долларов. Вообще же, как отметил лицензированный агент Олег Авдыш, средняя зарплата в УПЛ сейчас на уровне 5 тысяч долларов.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отдал свои призовые деньги за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове.

Ранее сообщалось, что сборная Украины заработала 16 миллионов евро на Евро-2020 - такая сумма набралась благодаря проходу до четвертьфинала турнира.