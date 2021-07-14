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Стали известны зарплаты украинских футболистов. Кто получает заоблачные деньги

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 17:21
Стали известны зарплаты украинских футболистов. Кто получает заоблачные деньги Коллаж РБК-Украина: какие зарплаты получают украинские футболисты
Автор: Владимир Костырин

Украинские клубы в последнее время демонстрируют рост финансовых возможностей, и некоторые игроки в украинской Премьер-лиге в ФК "Динамо" и "Шахтер" получают гонорары в сотни тысяч долларов. Вообще же, как отметил лицензированный агент Олег Авдыш, средняя зарплата в УПЛ сейчас на уровне 5 тысяч долларов.

Также специалист поделился анализом зарплат украинских футболистов, передает "Чемпион".

Какие зарплаты футболистов в украинских клубах

  • В футбольном клубе "Динамо" оклад, приближенный к миллиону долларов в год, есть только у нескольких игроков. По его информации, зарплаты других игроков основного состава, в том числе и сборников, меньше в несколько раз.
  • Клуб "Шахтер" является единственным в Украине, который годами показывает в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. Это дает возможность горнякам платить легионерам 2 миллиона долларов в год, а украинские сборники получают ненамного меньше.
  • В других клубах у игроков УПЛ зарплаты, мягко говоря, значительно ниже. Так, в луганской "Заре" футболисты основного состава получают от 6 до 10 тысяч долларов в месяц.
  • В клубе "Колос" зарплаты игроков не "раздуваются", и основной акцент сделан на сохранение лидеров.
  • В полтавской "Ворскле" футболисты получают от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, усиливая состав перед еврокубками.
  • Черниговская "Десна" может позволить себе игроков с окладами до 4 тысяч долларов в месяц максимум.
  • Как рассказал специалист, в клубе "Александрия" потолок зарплат идет на уровне 5 тысяч долларов в месяц, а в целом новичкам предлагают оклады на уровне 2-3 тысяч долларов.
  • В "Днепре-1" зарплаты некоторым футболистам доходят до 15 тысяч долларов в месяц. Также отмечается, что по информации transfermarkt, сумма трансфера за Александра Пихальонка из "Шахтера" составила 300 тысяч евро.
  • В "Мариуполе" идет комплектация в основном арендованными из "Шахтера" игроками, и условия обсуждаются между несколькими сторонами и зависят, среди прочего, от оклада футболиста в составе донецкого клуба.
  • В ФК "Львов" легионерам платят около 2-3 тысяч долларов в месяц, и зарплаты опытных украинцев приблизительно такие же.
  • В клубе "Рух" потолок зарплат в настоящее время около 4 тысяч долларов в месяц.
  • В клубе "Ингулец" опытным футболистам, которые пришли из клубов премьер-лиги, уже повысили оклады до 4 тысяч долларов в месяц.
  • Игроки "Вереса" получают оклады в размере 2-3 тысяч долларов в месяц, но футболистам при этом обещают довольно солидные премии.
  • В одесском клубе "Черноморец" зарплаты идут на уровне 2-4 тысяч долларов в месяц.
  • Харьковский "Металлист 1925" платит игрокам около 3-6 тысяч долларов в месяц.
  • "Минай", по информации агента, урезал оклады игрокам с 2-3 тысяч долларов в месяц в прошлом сезоне до уровня в 1-2 тысяч долларов в месяц в следующем.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отдал свои призовые деньги за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове.

Ранее сообщалось, что сборная Украины заработала 16 миллионов евро на Евро-2020 - такая сумма набралась благодаря проходу до четвертьфинала турнира.

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