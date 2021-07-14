Стали відомі зарплати українських футболістів. Хто отримує захмарні гроші

Українські клуби останнім часом демонструють зростання фінансових можливостей, і деякі гравці в українській Прем'єр-лізі в ФК "Динамо" і "Шахтар" отримують гонорари в сотні тисяч доларів. Взагалі ж, як зазначив ліцензований агент Олег Авдиш, середня зарплата в УПЛ зараз на рівні 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко віддав свої призові гроші за участь на Євро-2020 на лікування дітей у Львові.

Раніше повідомлялося, що збірна України заробила 16 мільйонів євро на Євро-2020 - така сума набралася завдяки проходу до чвертьфіналу турніру.