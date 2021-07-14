Стали відомі зарплати українських футболістів. Хто отримує захмарні гроші
Колаж РБК-Україна: які зарплати отримують українські футболісти
Українські клуби останнім часом демонструють зростання фінансових можливостей, і деякі гравці в українській Прем'єр-лізі в ФК "Динамо" і "Шахтар" отримують гонорари в сотні тисяч доларів. Взагалі ж, як зазначив ліцензований агент Олег Авдиш, середня зарплата в УПЛ зараз на рівні 5 тисяч доларів.
Також фахівець поділився аналізом зарплат українських футболістів, передає "Чемпіон".
Які зарплати футболістів в українських клубах
- У футбольному клубі "Динамо" оклад, наближений до мільйона доларів на рік, є тільки у кількох гравців. За його інформацією, зарплати інших гравців основного складу, в тому числі і збірників, менше в кілька разів.
- Клуб "Шахтар" є єдиним в Україні, який роками показує у своїй фінансовій звітності плюсовий баланс. Це дає можливість гірникам платити легіонерам 2 мільйони доларів на рік, а українські збірники отримують ненабагато менше.
- В інших клубах у гравців УПЛ зарплати, м'яко кажучи, значно нижчі. Так, у луганській "Зоря" футболісти основного складу отримують від 6 до 10 тисяч доларів на місяць.
- У клубі "Колос" зарплати гравців не "роздуваються", і основний акцент зроблено на збереження лідерів.
- У полтавській "Ворсклі" футболісти отримують від 3 до 10 тисяч доларів на місяць, посилюючи склад перед єврокубками.
- Чернігівська "Десна" може дозволити собі гравців з окладами до 4 тисяч доларів на місяць максимум.
- Як розповів фахівець, в клубі "Олександрія" стеля зарплат йде на рівні 5 тисяч доларів на місяць, а в цілому новачкам пропонують оклади на рівні 2-3 тисяч доларів.
- У "Дніпрі-1" зарплати деяким футболістам доходять до 15 тисяч доларів на місяць. Також наголошується, що за інформацією transfermarkt, сума трансферу за Олександра Піхальонка з "Шахтаря" склала 300 тисяч євро.
- У "Маріуполі" йде комплектація в основному орендованими з "Шахтаря" гравцями, і умови обговорюються між кількома сторонами та залежать, серед іншого, від окладу футболіста у складі донецького клубу.
- У ФК "Львів" легіонерам платять близько 2-3 тисяч доларів на місяць, і зарплати досвідчених українців приблизно такі ж.
- У клубі "Рух" стеля зарплат нині близько 4 тисяч доларів на місяць.
- У клубі "Інгулець" досвідченим футболістам, які прийшли з клубів прем'єр-ліги, вже підвищили оклади до 4 тисяч доларів на місяць.
- Гравці "Вереса" отримують оклади в розмірі 2-3 тисяч доларів на місяць, але футболістам при цьому обіцяють досить солідні премії.
- В одеському клубі "Чорноморець" зарплати йдуть на рівні 2-4 тисяч доларів на місяць.
- Харківський "Металіст 1925" платить гравцям близько 3-6 тисяч доларів на місяць.
- "Минай", за інформацією агента, урізав оклади гравцям з 2-3 тисяч доларів на місяць в минулому сезоні до рівня в 1-2 тисяч доларів на місяць в наступному.
Нагадаємо, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко віддав свої призові гроші за участь на Євро-2020 на лікування дітей у Львові.
Раніше повідомлялося, що збірна України заробила 16 мільйонів євро на Євро-2020 - така сума набралася завдяки проходу до чвертьфіналу турніру.