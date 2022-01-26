Стали известны причины, по которым у украинцев могут забрать пенсию

Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства.
В каком случае пенсионеру могут отказать в пенсии, или же даже заставить вернуть выплаченное - читайте ниже в нашем материале Styler.
Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", причины потери пенсионных выплат могут быть следующими:
Отметим, что выплата пенсии прекращается на весь период пребывания пенсионера за рубежом.
Верификацию же могут проводить сразу несколько учреждений. Это Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины.
Скриншот: zakon.rada.gov.ua
Ранее мы писали, что украинцам объяснили, почему при большом трудовом стаже могут назначить маленькую пенсию.