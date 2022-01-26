RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію

Автор: Світлана Мащенко

Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави.

В якому випадку пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:

  • помилка в прізвищі;
  • отримання виплат за фальшивими документами;
  • пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
  • пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;
  • пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.

Зазначимо, що виплата пенсії припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном.

Верифікацію ж можуть проводити відразу кілька установ. Це Пенсійний фонд, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України.

Скріншот: zakon.rada.gov.ua

Раніше ми писали, що українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії