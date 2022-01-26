Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію

Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави.
В якому випадку пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:
Зазначимо, що виплата пенсії припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном.
Верифікацію ж можуть проводити відразу кілька установ. Це Пенсійний фонд, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України.
Скріншот: zakon.rada.gov.ua
Раніше ми писали, що українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію.