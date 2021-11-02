Стали известны последние слова Галины Хатчинс после смертельного ранения

Галина Хатчинс была случайно застрелена известным голливудским актером Алеком Болдуином на съемочной площадке. Спустя несколько дней после трагедии стали известны последние слова 42-летней украинки, которая работала кинооператором.

После того, как из пистолета Алека Болдуина раздался выстрел, актер до последнего не понимал, что произошло. Ведь пистолет не должен был быть заряжен.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" - повторял он.

На площадке началась паника, и люди стали звать на помощь врача. При этом члены команды пытались остановить кровотечение, но прозвучало: "Это бесполезно".

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала Галина, которая, по словам издания, находилась в сознании.

Через несколько часов ее сердце перестало биться.