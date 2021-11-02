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Стали известны последние слова Галины Хатчинс после смертельного ранения

Новина українською →
США, Вторник 02 ноября 2021 07:37
Стали известны последние слова Галины Хатчинс после смертельного ранения Фото: Галина Хатчинс (instagram.com/halynahutchins)
Автор: Роман Мирончук

Галина Хатчинс была случайно застрелена известным голливудским актером Алеком Болдуином на съемочной площадке. Спустя несколько дней после трагедии стали известны последние слова 42-летней украинки, которая работала кинооператором.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

После того, как из пистолета Алека Болдуина раздался выстрел, актер до последнего не понимал, что произошло. Ведь пистолет не должен был быть заряжен.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" - повторял он.

На площадке началась паника, и люди стали звать на помощь врача. При этом члены команды пытались остановить кровотечение, но прозвучало: "Это бесполезно".

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала Галина, которая, по словам издания, находилась в сознании.

Через несколько часов ее сердце перестало биться.

Напомним, после этого ужасного инцидента Алек Болдуин обратился к людям и заявил, что Галина была его другом. Актер отметил, что поддерживает связь с мужем Галины и их 9-летним сыном.

Болдуин также добавил, что выступает за более жесткие ограничения к использованию оружия на съемочных площадках.

Ранее Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс.

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Соединенные Штаты Америки Алек Болдуин
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