"Галина была моим другом, понимаете?": Болдуин обратился к людям после убийства украинки

63-летний Алек Болдуин, который после смерти оператора-украинки Галины Хатчинс страдает от преследований, не выдержал и эмоционально обратился к людям. Жена Болдуина и мать его шестерых детей Хилария тоже не сдерживалась.

Такое спонтанное блиц-интервью произошло в Манчестере, когда за Болдуином и его семьей шла толпа журналистов и местных жителей. Несмотря на ситуацию и накал эмоций Алек держал себя в руках, а вот его супруга Хилария была очень раздражена.

Болдуин говорит, что поддерживает связь с мужем Галины и их 9-летним сыном, ведь они с погибшей были друзьями.

"Галина была моим другом. Другом, понимаете? В тот день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с режиссером. Мы были очень, очень хорошо сплоченной командой, снимавшей фильм вместе, а затем произошло это ужасное событие, - высказался Болдуин.

Актер также добавил, что выступает за более жесткие ограничения к использованию оружия на съемках. Но комментировать ход расследования не имеет права.

Видео: Болдуин эмоционально обратился к журналистам (TMZ)

Фото: Алек Болдуин и его семья страдают от преследований (TMZ)

Что произошло на роковых съемках

21 октября, на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуин случайно ранил из реквизитного оружия двоих людей.

42-летняя оператор Галина Гатчинс умерла в больнице во время операции на желудке, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуел Соуз получил ранение в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото: Алек Болдуин сразу после трагедии (twitter.com/thenewmexican)

Оружие оказалось заряжено одним боевым патроном, который разорвался в стволе и осколками ранил людей. Реквизит в руки актера попал от ассистента режиссера, которому в свою очередь его выдал специалист по оружию.

Расследование смерти Галины продолжается.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс (в девичестве Андрусевич) родилась в Житомирской области в 1979 году, немного попутешествовала по бывшему Союзу с отцом-военным, но затем вернулась в Киев, где получила журналистское образование.

Она занималась документалистикой в Британии в качестве журналиста-расследователя. Позже перебралась в США, где в 2015-м закончила Американский институт кино, после чего занялась постановкой художественных фильмов.

В 2013-м у Галины и ее супруга Мэтью родился сын Андрос. 21 октября 2021-го Галина трагически погибла в Нью-Мексико на съемках фильма "Ржавчина".

Фото: Погибшая Галина Хатчинс (instagram.com/halynahutchins)