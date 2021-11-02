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Стали відомі останні слова Галини Хатчінс після смертельного поранення

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США, Вівторок 02 листопада 2021 07:37
Стали відомі останні слова Галини Хатчінс після смертельного поранення Фото: Галина Хатчінс (instagram.com/halynahutchins)
Автор: Роман Мирончук

Галина Хатчінс була випадково застрелена відомим голлівудським актором Алеком Болдуіном на знімальному майданчику. Через кілька днів після трагедії стали відомі останні слова 42-річної українки, яка працювала кінооператором.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Після того, як з пістолета Алека Болдуіна пролунав постріл, актор до останнього не розумів, що сталося. Адже пістолет не повинен був бути заряджений.

"Що, вбіса, тільки що сталося? Що це було?"- повторював він.

На майданчику почалася паніка, і люди стали кликати на допомогу лікаря. При цьому члени команди намагалися зупинити кровотечу, але прозвучало: "Це марно".

"Це недобре. Це абсолютно марно", - сказала Галина, яка, за словами видання, перебувала у свідомості.

Через кілька годин її серце перестало битися.

Нагадаємо, після цього жахливого інциденту Алек Болдуін звернувся до людей і заявив, що Галина була його другом. Актор зазначив, що підтримує зв'язок з чоловіком Галини і їх 9-річним сином.

Болдуін також додав, що виступає за більш жорсткі обмеження щодо використання зброї на знімальних майданчиках.

Раніше Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Хатчінс.

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Сполучені Штати Америки Алек Болдуин
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