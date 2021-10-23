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Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс

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Суббота 23 октября 2021 20:15
Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс Алек Болдуин пришел на церемонию прощания с погибшей украинкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин, который недавно случайно выстрелил в операторшу Галину Хатчинс, пришел на закрытую церемонию прощания с украинкой.

Как сообщается, церемония состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико, где и произошла ужасная трагедия, - пишет New York Post.

Так, открытое прощание с Галиной должно состояться сегодня, 23 октября.

"Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кінооператоркою", - говорится в сообщении.

Также международная гильдия кинематографистов Local 600 установила в Санта-Фе общественный мемориал в память Хатчинс.

Как произошла трагедия

В четверг, 21 октября, помощник режиссера невольно вручил Болдуину заряженное огнестрельное оружие и заверил, что ее можно безопасно использовать всего за несколько минут до рокового выстрела.

Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс

Алек Болдуин после трагедии (фото: twitter.com/thenewmexican)

В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" погибла оператор Галина Хатчинс. Режиссер Соуза стоял позади оператора, и тоже был ранен, но легко.

У Галины остался муж Мэтью Хатчинс и маленький сын Андрос, 2013 года рождения.

Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс

Галина Хатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)

Ранее мы сообщали, кем была застрелена Болдуином киевлянка Галина.

Также мы сообщали о новых подробностях убийства украинки Алеком Болдуином.

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